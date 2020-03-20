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Amerika'da dönen Zülfü Livaneli konuştu

Ünlü sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli, sağlık durumuyla ilgili çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 07:43..
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Geçtiğimiz günlerde ABD'den dönen Livaneli'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve ailesiyle birlikte bir hastanede karantina altında tutulduğu iddia edilmişti.

Amerika'da dönen Zülfü Livaneli konuştu

Bir basın açıklaması yapan ünlü sanatçı " Sağlığımız yerinde" dedi.

İşte o açıklama:

"Serenade for Nadia" adıyla ABD'de yayımlanan romanımın tanıtım çalışmaları kapsamında eşim ve kızımla birlikte bulunduğumuz ABD'den geçtiğimiz günlerde döndük.

"KARANTİNADAYDIK"

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı tehdit ettiği bugünlerde, yetkililerin uyarıları doğrultusunda hem kendi sağlığımızı hem de çevremizi ve toplumu korumak adına gerekeni yaparak kendimizi 14 gün boyunca evimizde karantina altına aldık.

Hepimizin sağlığı yerinde, bugünlerde hepimizin yapması gerektiği üzere sosyal mesafeyi korumaya devam edeceğiz. İlginiz için teşekkür ederim. Zülfü LİVANELİ"

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