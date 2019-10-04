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Amerika'da gündem Fırat'ın doğusu

ABD medyası Türkiye'nin tez zamanda Fırat'ın doğusuna gireceğinden endişeli ama ülke yönetiminin durdurmak yerine çekileceğini belirttiler.

AA | 04.10.2019 - 00:44..
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ABD'li yetkililerin Türkiye'nin yakın zamanda Fırat'ın doğusuna harekat düzenlemesinden giderek daha çok endişelendiğini belirten ABD medyası, Trump yönetiminin NATO müttefikiyle çatışmaya girmemek için bölgeden bütün askerlerini çekerek YPG'yi kaderine terk edeceğine dair görüşleri aktardı.

"TÜRKİYE AĞIR SİLAHLARLA GİRERSE, ABD ÇIKAR"

Ülke medyasında Türkiye'nin ABD'yi köşeye sıkıştırdığı haberleştirilirken Wall Street Journal olaya başka bir açıdan yaklaştı.

Gazetede "Türkiye'nin çok sayıda asker ve ağır silahlarla geniş çaplı sınır ötesi harekat düzenlemesi halinde, bir NATO müttefikiyle potansiyel çatışmadan kaçınmak için ABD'nin Suriye'de geriye kalan 1000 küsur askerini çekmekten başka çaresi kalmayabileceğini yetkililer söyledi" ifadelerine yer verildi.

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