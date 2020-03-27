ABD'de yaklaşık 86 bin koronavirüs vakası görülürken, ülke bu konuda Çin ve İtalya’yı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Ölü sayısı ise 1294 olarak kaydedildi.

HERKES İŞE DÖNMEK İSTİYOR

Başkan Donald Trump, salgın nedeniyle evlerine kapanan insanların iş başı yapmak istediğini herkesten duyduğunu belirterek, “Ülkemizde salgından çok etkilenmeyen bazı bölgelerde faaliyete yeniden geçebiliriz. Ama bu süreci oldukça yakın zamanda başlatmamız gerek” dedi.

ÖLMEYİ TERCİH EDERİM

Bir ilginç açıklama da Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick'ten geldi. Başkan Trump'a yakın Fox News'ta bir programa konuk olan Patrick, koronavirüse karşı halk sağlığı önlemlerinin ABD ekonomisine zarar verdiğini görmek yerine, ölmeyi tercih edeceğini söyledi.

Amerika'da yaşlıları ölüme terk etmek isteyenler var VİDEO

"YAŞLILAR BENİMLE HEMFİKİR" İDDİASI

Sözlerini bir adım daha ileri taşıyan Teksas vali yardımcısı, ülke genelindeki birçok büyükanne ve büyükbabanın kendisiyle hemfikir olduğuna inandığını savundu. Kendisinin de 69 yaşında olduğunu belirten Patrick, şu şekilde konuştu:

"İşlerimizin başına, yaşamaya geri dönelim. Bu konuda akıllı davranalım ve 70 üzeri olan bizler kendimize iyi bakalım. Ülkeyi feda etmeyin, bunu yapmayın. Eğer bana bir yaşlı olarak sorulsa, 'Hayatta kalma şansını çocukların ve torunların için Amerika'ya tercih eder misin?', eğer tercih buysa ben tamamım."

VALİ YARDIMCISINA DESTEK

Teksas vali yardımcısının bu sözlerine, Fox News kıdemli siyasi analisti Brit Hume da "makul bakış açısı" diyerek destek verdi.

Brit Hume (sağda)