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Amerika'dan S-400 açıklaması

Amerika, Esad rejiminin saldırısı sonrası Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesini umduğunu açıkladı.

AA | 28.02.2020 - 12:24..
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Suriye'de Rusya'nın desteklediği Esad rejiminin saldırısı sonra 33 askerimiz şehit olmuştu.

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Suriye’deki gelişmeler bağlamında, Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçeceğini umduklarını belirtti.

UMARIM BU OLAY SONRASI TÜRKİYE S-400'DEN VAZGEÇER

Hutchison, bugünkü basın toplantısında, Türkiye’ye, S-400’leri almaması gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını belirterek, “Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bizim onların geçmişinin ve geleceğinin müttefiki olduğumuzu ve S-400’ten vazgeçmeleri gerektiğini görür” dedi.

Hutchison, Suriye’de şu anda gelişen durumun, “Türkiye ve Rusya arasında yaşanan her şeye ağır basması” gerektiğini söyledi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib ve S-400 konularının farklı olduğunu dile getirmişti.

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