Amerika'dan Ukrayna ordusuna para yardımı

Amerika, Ukrayna'ya yapısal askeri dönüşümleri sağlamada destek vermeye kararlı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), resmi internet sitesinde Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık yardımda bulunmak istediklerini açıkladı.

250 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Yapılan açıklamada, “Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yaptığı güvenlik işbirliği fonları kapsamında ek eğitimler, ekipman ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesini yapılandırması amacı ile verilen danışmanlık çalışmaları için Ukrayna’ya 250 milyon dolar sağlamayı planlıyor” ifadeleri yer aldı.

2014'TEN BU YANA 1,5 MİLYAR DOLARLIK YARDIM

Açıklamada yapılması planlanan yeni yardımla birlikte, ikili askeri işbirlikleri kapsamında 2014 yılından bu yana Ukrayna’ya 1.5 milyar dolar değerinde yardımda bulunuldu.