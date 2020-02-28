Amerikalı çift 50 bin dolara ölen köpeklerini klonlattı

Amerika'nın California eyalatinde yaşayan Alicia ve David Tschirhart çifti, kanserden kaybettikleri Labrador cinsi "Marley" isimli köpeklerini 50 bin dolara (310 bin 845 TL) klonlattı.

ZİGGY VE MARLEY BENZERLİĞİ

Çok sevdikleri ve birlikte 12 yıl yaşadıkları Marley'yi kaybettikten sonra klonlanmasına karar verdiklerini belirten Alicia Tschirhart, ViaGen Pets isimli şirketle görüştüklerini kaydetti.

Şirketin 50 bin dolar karşılığında Marley'yi klonladığını aktaran Tschirhart, yeni köpekleri "Ziggy"nin Marley'e çok benzediğini, aynı özelliklere sahip olduğunu, aynı oyunları ve aynı oyuncakları sevdiğini belirtti.

Amerikalı çift ölen köpeklerini klonlattı

ÜNLÜLERDE KLONLATTI

Şimdiye kadar bazı ünlü isimler yüklü paralar ödeyerek evcil hayvanlarını klonlatmıştı.

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Barbra Streisand, 14 yaşındayken ölen köpeği Samantha’yı 2018'de klonlatmıştı.

Güney Kore'de de koku alma konusunda çok iyi olan bir köpek klonlanmıştı.