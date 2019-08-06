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Amerikalı öğrenciler kurşun geçirmez çanta alıyor

Bireysel silahlanma ve ırkçılığın her geçen gün arttığı ABD'de, okula giden öğrenciler için kurşun geçirmez çanta satışa sunuldu.

AA & Ensonhaber | 06.08.2019 - 15:34..
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Amerikalı öğrenciler kurşun geçirmez çanta alıyor

Amerika'da geçtiğimiz hafta sonu Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi, Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

SALDIRININ ARKASINDA BEYAZ IRKÇILIK VAR

ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.

Diğer yandan, El Paso saldırganının saldırı öncesinde sosyal medya hesabından ırkçı söylemler içeren manifesto yayınlamasına dikkati çeken Trump, "Milletimiz tek bir ses olarak, nefreti, bağnazlığı ve beyaz ırkçılığı kınamalı. Bu şeytani ideolojilerin yenilmesi gerekiyor." demişti.

Amerikalı öğrenciler kurşun geçirmez çanta alıyor

KURŞUN GEÇİRMEZ ÇANTA SATIŞI

Bireysel silahlanmanın zirvede olduğu ülkelerden Amerika'da, şimdi de okula giden siyahi çocukları korumak için kurşun geçirmez çantalar satışa sunuldu.

Kurşun geçirmez çantalar, marketlerde 120 dolardan alıcı bekliyor.

Amerikalı öğrenciler kurşun geçirmez çanta alıyor

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