Amerikalılar menemen 'soğanlı olur' dedi

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yayın yapan günlük gazete The Boston Globe, menemenin tarifini verdi.

"HIZLI VE KURTARICI"

Gazatenin yemek bölümündeki haberde, "Çırpılmış yumurta, domates ve biberli Türk yemeği, kahvaltıda yeni favoriniz olacak." denildi. Sheryl Julian imzalı haberde menemeninin, dünyanın en iyi 'hızlı ve kurtarıcı' yemeği olduğu vurgulandı.

SOĞANA YER VERDİ

Gazetenin, tarifinde malzemeler arasında soğana da yer verilmesi dikkat çekti. Gastronomi yazarlığı yapan ve aynı zamanda Boston Üniversitesi'nde yemek yazarlığı eğitimi veren Julian, Boston Globe için kaleme aldığı tarifle yaptığı menemeni Twitter hesabından da paylaştı.

VEDAT MİLOR SORDU

Amerika'daki bu haber, akıllara Türkiye'deki "Menemen soğanlı mı yoksa soğansız mı olur?" sorusunu getirdi. Tartışmayı başlatan isim ise ünlü gurme Vedat Milor'du.

TÜRKİYE 'SOĞANLI' DEDİ

Milor'un Twitter'da sorduğu, "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" sorusuyla yaptığı ankete 21 saatte 397 bin kişi katılmış, 'soğanlı' diyenler yüzde 51, 'soğansız' olur diyenler yüzde 49 çıkmıştı.