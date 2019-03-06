taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.38045
Euro
6.0856
Altın
1286.325
Borsa
104803.41
Gram Altın
221.874

Amerikalılar menemen 'soğanlı olur' dedi

ABD'de bir gazete, 'hızlı ve kurtarıcı' vurgusuyla menemen tarifi paylaştı. Gazetenin 'soğanlı menemen' taraflısı olması ise akıllara Türkiye'de başlayan soğanlı-soğansız menemen tartışmasını getirdi.

Detay Haber | 06.03.2019 - 12:21..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yayın yapan günlük gazete The Boston Globe, menemenin tarifini verdi.

Amerikalılar menemen 'soğanlı olur' dedi

"HIZLI VE KURTARICI"

Gazatenin yemek bölümündeki haberde, "Çırpılmış yumurta, domates ve biberli Türk yemeği, kahvaltıda yeni favoriniz olacak." denildi. Sheryl Julian imzalı haberde menemeninin, dünyanın en iyi 'hızlı ve kurtarıcı' yemeği olduğu vurgulandı.

Amerikalılar menemen 'soğanlı olur' dedi

SOĞANA YER VERDİ

Gazetenin, tarifinde malzemeler arasında soğana da yer verilmesi dikkat çekti. Gastronomi yazarlığı yapan ve aynı zamanda Boston Üniversitesi'nde yemek yazarlığı eğitimi veren Julian, Boston Globe için kaleme aldığı tarifle yaptığı menemeni Twitter hesabından da paylaştı.

Amerikalılar menemen 'soğanlı olur' dedi

VEDAT MİLOR SORDU

Amerika'daki bu haber, akıllara Türkiye'deki "Menemen soğanlı mı yoksa soğansız mı olur?" sorusunu getirdi. Tartışmayı başlatan isim ise ünlü gurme Vedat Milor'du.

Amerikalılar menemen 'soğanlı olur' dedi

TÜRKİYE 'SOĞANLI' DEDİ

Milor'un Twitter'da sorduğu, "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" sorusuyla yaptığı ankete 21 saatte 397 bin kişi katılmış, 'soğanlı' diyenler yüzde 51, 'soğansız' olur diyenler yüzde 49 çıkmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

199
Kılıçdaroğlu rozet taktı

Kılıçdaroğlu rozet taktı

235
Real'e 4 atan Ajax, çeyrek finale yükseldi

Real'e 4 atan Ajax, çeyrek finale yükseldi

33
İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Kurt'tan istifa

İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Kurt'tan istifa

55
874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

39
Ferhat Tunç Almanya'ya döndü

Ferhat Tunç Almanya'ya döndü

135
Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu

Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir