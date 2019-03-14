Amerikan askerinin Yemen’den çekilmesine onay verildi

ABD Senatosu, 4 yıldır devam eden Yemen iç savaşında Suudi Arabistan’a verilen askeri desteğin geri çekilmesi kararını aldı. Senatoda oylanan tasarıda, El Kaide ile mücadele dışında, Yemen'deki savaşa dahil olan ve savaşı etkileyen tüm Amerikan askeri varlıklarının 30 gün içinde geri çekilmesi öngörülüyor.

54 EVETLE KABUL EDİLDİ

Yapılan oylamada 46'ya karşı 54 evet oyu ile kabul edilen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ilişkilerine vurulan büyük bir darbe olarak nitelendirildi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE GÖNDERİLECEK

Kabul edilen tasarının, Başkan Donald Trump'ın imzalayıp onaylaması için Kongre'nin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi gerekiyor. Muhalefetin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde, söz konusu tasarının kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'nin Yemen'deki savaşta, Suudi Arabistan'a verdiği askeri ve her türlü mühimmat desteğini kesmesini öngören ayrı bir yasa tasarısı, geçen yıl Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmemişti.