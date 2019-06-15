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Amerikan basını F-35'i yerden yere vurdu

The Daily Beast tarafından ele alınan mercek altına alınan F-35'ler, ülkede yeni bir tartışmanın açılmasına neden oldu.

Haber Merkezi | 15.06.2019 - 08:45..
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Türkiye'nin Rusya'da S-400 hava savunma sistemi alması durumunda Amerika'nın gönderimini iptal edeceğini duyurduğu F-35 hayalet savaş uçakları, Amerikan basını tarafından incelendi.

"400 MİLYAR DOLARA MAL OLAN AMA..."

Ülkenin önde gelen haber sitelerinden The Daily Beast, "Amerika, 400 milyar dolara mal olan ama savaşamayan hayalet uçaklarla çıkmaza saplandı" başlığını kullandı.

Haberde, F-35'lerin daha önce bildirilmemiş birinci dereceden kusurları bulunduğunu, bunların pilotun görevini tamamlamasını engelleyebileceği belirtildi.

Amerikan basını F-35'i yerden yere vurdu

"DİK AÇIDA YÜKSELMEK ZORUNDA KALIRSA..."

"İşte size bugüne dek kamuoyunun bilmediği bir şey: ABD ordusunun yeni F-35 hayalet savaş uçaklarından biri, düşman saldırısını savuşturmak için dik açıda yükselmek zorunda kalırsa, tasarım kusurları yüzünden aniden kontrolden çıkabilir ve düşebilir" bilgisini paylaşan The Daily Beast, şöyle devam etti:

"KUYRUKLARDA ERİME MEYDANA GELİYOR"

"F-35'in bazı versiyonlarının ses üstü hıza çıkmaya çalışırken kuyruklarında erime meydana geliyor ya da radara yakalanmama özelliği veren pahalı kaplamaları dökülüyor."

Amerikan basını F-35'i yerden yere vurdu

Tarihteki en büyük ve en pahalı silah programlarından biri olan Pentagon'un 400 milyar dolarlık F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) programının 10 yıldan uzun bir süredir ertlemeler, kabaran faturalar, tasarım sorunları ve teknik arızalar yüzünden eleştirildiğini hatırlatan The Daily Beast, üstüne üstlük daha önce sadece üretici Lockheed Martin, ABD ordusu ve alıcı yabancı ülkelerin bildiği yeni kusurların çarşamba günü Defense News tarafından kaleme alındığına dikkat çekti.

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