Amerikan basınında Türk savunma sanayii rüzgarı

Türk savunma sanayisi tüm dünyanın gündeminde.

Dün SAHA 2026’da dünyaya duyurulan yeni ürünler, tüm dünyada büyük bir şaşkınlık uyandırdı.

The War Zone haber sitesi, Türkiye’nin yeni ürünü Neşter ve Neşter’in özellikleri hakkında bir haber yayımladı.

Habere göre, Türk savunma sanayisinin en yeni ürünleri arasında yer alan ve dün SAHA 2026’da tanıtılan Neşter füzesi, Amerikan üretimi AGM-114R9X ile aynı şekilde açılıp kapanabilen kılıç benzeri bıçaklara sahip. Türkiye, ABD’nin AGM-114R9X füzesine benzer bir mühimmat geliştirdi.

''NİNJA OLARAK BİLİNİYOR''

Bu silah, sıra dışı yetenekleri nedeniyle halk arasında “Ninja” olarak biliniyor.

Neşter’in özellikle hedefli saldırılar gerçekleştirerek ikincil hasar riskini en aza indirmek amacıyla geliştirildiği belirtiliyor.

GEÇMİŞTE TÜRKİYE NEŞTER BENZERİ ÜZÜNLER KULLANDI

Ayrıca Neşter’in, geçmişte Bayraktar TB2’de kullanılan MAM-L’ye benzer, daha üstün bir türevi olduğuna ve Türkiye’nin geçmişteki Ermenistan-Azerbaycan savaşında bu tür füze benzeri ürünleri kullandığına dikkat çekildi.

NEŞTER TAMAMEN SUİKAST ODAKLI BİR SİLAH

Haberde, Roketsan tarafından üretilen MAM-L füzesinin zırh delici, yüksek patlayıcı ve termobarik özelliklerle Türk askerleri tarafından kullanıldığı vurgulanırken Neşter’in ise gelişmiş ve kendine özgü özellikleri üzerinde duruldu. Neşter’in, hedefe çarpmadan hemen önce açılan altı adet kılıç benzeri bıçak taşıdığı belirtildi.

Neşter için en dikkat çeken özellik olarak, tamamen suikast saldırılarına odaklanması ve klasik bir savaş başlığı içermemesi gösteriliyor. Bunun yerine, son derece düşük ikincil hasara yol açabilen özel başlıklara sahip olduğu ifade ediliyor.

NEŞTER BİR HEDEFİ VURURSA TAMAMEN ETKİSİZ HALE GETİRECEK

Amerikan üretimi Hellfire AGM-114R9X’e benzetilerek Neşter’in, bir hedefi vurduğunda onu tamamen etkisiz hale getirebilecek bir sistem olduğu belirtildi. Bıçakların hedefi fiziksel olarak parçalayarak etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

BİLGİLER OLDUKÇA SINIRLI

Haberde, Neşter’in henüz yeni açıklanmış olması nedeniyle bilgilerin oldukça sınırlı olduğu belirtildi.



NEŞTER BİRÇOK ÜLKE İÇİN CAZİP BİR SİLAH

Türk Silahlı Kuvvetlerinin giderek büyüyen ve gelişen insansız hava aracı envanterine dikkat çekilen haberde, Neşter’in yeni versiyonlarının T-129 ATAK helikopterinde ve diğer döner kanatlı hava araçlarında da kullanılabileceği belirtildi. Neşter’in birçok ülke için cazip olabileceği değerlendiriliyor.