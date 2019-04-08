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Amerikan medyasında Türkiye'ye yaptırım tehdidi

S-400 krizinin ekonomik sarsıntıya yol açabileceğini yazarak açık açık tehdit ifadeleri kullanan Amerikan medyası, Türkiye'nin kararlılığının farkında.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 07:15..
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Amerikan medyasında Türkiye'ye yaptırım tehdidi

NATO müttfeki ABD, Türkiye'yi yıllarca istediği silahlar konusunda oyaladı. Türkiye de kendi planlanlarını yaparak Rusya ile S-400 konusunda anlaştı.

Bu anlaşmadan sonra Türkiye'ye Patriot satmak isteyen ABD, baskı ve tehditlerle Rusya ile yapılan anlaşmanın iptal edilmesini bekliyor. Ancak Türkiye her seferinde kararlılığını gösterdi.

Amerikan medyasında Türkiye'ye yaptırım tehdidi

"SONUÇLARI OLURMUŞ"

Amerikan medyası Türkiye'nin S-400 almasının 'sonuçları' olacağını söyleyerek Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıyor. Amerika'nın Sesi adlı sitenin Türkçe servsi haberinde, "S-400 krizi: Türk ekonomisi büyük bir sarsıntı daha geçirecek" başlığını kullandı.

Amerikan medyasında Türkiye'ye yaptırım tehdidi

BRUNSON KRİZİNE BENZETTİLER

Haberde ayrıca görüşlerine yer verilen kişi, "Türkiye önümüzdeki dönemde Brunson krizi sırasındakinden daha sert yaptırımlara maru kalabilir." ifadelerini kullandı.

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