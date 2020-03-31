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Amerika'nın ünlü doktoru koronadan öldü

Başlarından yapışık ikizleri ayırdığı ameliyatla dünya çapında tanınan Amerikalı doktor James T. Goodrich koronavirüse yenik düştü.

REUTERS |
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Amerika'nın ünlü doktoru koronadan öldü

ABD’nin en ünlü doktorlarından James T. Goodrich, koronavirüsten hayatını kaybetti.

73 yaşındaki doktorun, New York’ta çalıştığı hastanede öldüğü açıklandı.

BAŞLARINDAN YAPIŞIK İKİZLERİ AYIRMIŞTI

Goodrich 2004 yılında, yaklaşık sekiz santimetrelik beyin dokusu yapışık olan Filipinli ikizler Carl ve Clarence Aguirre’yi ayırdığı ameliyatla ünlenmişti.

2016 yılında da, 40 doktorun çalıştığı bir ekibin lideri olarak, 27 saat süren bir ameliyatla 13 aylık ikizler, Anias ve Jadon’u ayırmıştı.

Amerika'nın ünlü doktoru koronadan öldü

ÇOCUKLARA YARDIM KONUSUNDA ÖNCÜYDÜ

Goodrich, zorlu nörolojik durumda olan çocuklara yardım konusunda bir öncü olarak görülüyordu.

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