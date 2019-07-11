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Amine Gülşe ile Mesut Özil ticarete atıldı

Bir ay önce dünyaevine giren Mesut Özil ile Amine Gülşe, Victoria ve David Beckham'a rakip çıktı.

Haber Merkezi | 11.07.2019 - 11:02..
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Amine Gülşe ile Mesut Özil ticarete atıldı

İngiliz devi Arsenal'in 10 numarası ve en çok kazanan oyuncusu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe, 7 Haziran'daki dillere destan düğünlerinden önce ticarete atıldı.

AMİNE DE TİCARET YAPACAK

Ünlü çift, İngiliz kozmetik deviyle ortaklık imzaladı. Bu anlaşmadan sonra Özil, işlerini büyütmek için düğmeye bastı. Daha önce bir kahve markası çıkaran ve adıyla özdeşleşen M10 logolu giyim firması kuran Özil, eşini de ticarete alıştırdı.

PARALAR ORTAK HESAPTA

İkili, M10 adlı giyim markasını yükseltmek için çalışmalara başladı. Ünlü moda tasarımcılarıyla görüşme yapan ikili, iş alanını genişletme kararı aldı. Buna göre çiçeği bununda çift yakında; müzik, reklam ve film yapımcılığı gibi alanlara da el atacak. Yeni sektörlerden elde edilen gelirler de çiftin ortak hesabına yatacak. Bu paranın bir kısmı ise yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

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