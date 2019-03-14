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Amine Gülşe: Mesut'u çok seviyorum

Gülşe, yazın Mesut Özil’le yapacakları düğün hakkında ilk kez konuştu.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 08:29..
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Amine Gülşe: Mesut'u çok seviyorum

Dünyaca ünlü Türk futbolcu Mesut Özil’in nişanlısı oyuncu Amine Gülşe, önceki akşam Etiler’deki bir mekandan çıkarken obejktiflere yansıdı.

Güzel oyuncu, 500 bin TL değerinde gelinlik giyeceği haberlerine, "Arkadaşlar öyle bir şey yok tabii ki" diyerek cevap verdi.

TEK DÜĞÜN OLACAK

Almanya, İsveç ve Türkiye’de 3 düğün yapacakları haberlerine Amine Gülşe, "3 düğün değil, tek düğün yapacağız" dedi. Yazın yapacakları düğün için heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu, nişanlısı Mesut Özil’i çok sevdiğini ve güvendiğinden bahsetti.

"MESUT'U ÇOK SEVİYORUM"

Amine Gülşe, "Harika bir heyecanımız var. Evlilik çok kutsal bir şey. Mesut’u çok seviyorum. Kıskanmıyorum, ona çok güveniyorum. O beni yanıltmaz asla” şeklinde konuştu.

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