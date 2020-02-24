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Amine Gülşe'nin dadı kararı

İlk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Amine Gülşe, çocuğunu kendi büyütmek istiyor.

Haber Merkezi | 24.02.2020 - 10:00..
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Arsenal’de forma giyen Mesut Özil ile evlendikten sonra İngiltere’de yaşamaya Amine Gülşe, bugünlerde hamile olmanın telaşını yaşarken gelecek için de planlar yapmaya başladı.

BABAANNE VE ANNEANNE YANINDA OLACAK

Amine Gülşe, çocuğunun tüm gelişim evrelerine şahit olmak için bebeğini kendi büyütmeye karar verdi. Dadı istemeyen güzel oyuncu, Bursa’da yaşayan annesi ve kayınvalidesinin destekleriyle çocuğunu yetiştirmek istiyor.

EV İŞLERİ YARDIMCI KADINLARDA

Amine Gülşe'nin evinde, sadece yemek ve temizlik işleri yapacak kadınlar olacak. Gülşe’nin, oyunculuk kariyerine de bir süre daha geri dönmek istemediği de öğrenildi.

Amine Gülşe'nin dadı kararı

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