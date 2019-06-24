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Amine Gülşe'nin kariyer değil çocuk planı var

Manken ve oyuncu Amine Gülşe, gelen dizi tekliflerini ret ediyor.

Haber Merkezi | 24.06.2019 - 06:12..
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Tolgahan Sayışman, yeni sezonda sevenleriyle buluşacak. Kanalı ve dizisi belli olan yakışıklı oyuncuya kadın partner aranıyor.

Sayışman’ın partneri için hala arayışta olan yapım ekibinin iki isim düşündüğünü ortaya çıktı.

Amine Gülşe'nin kariyer değil çocuk planı var

AMİNE ÇOCUK YAPACAK

İk başrol teklifi Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe’ye teklif gitti. Bir süre oyunculuğa ara verip evliliğine odaklanmak, bir çocuk sahibi olmak isteyen Gülşe, teklifi reddetti.

Amine Gülşe kabul etmeyince Neslihan Atagül ve Bensu Soral'la düşünüldü. Bensu Soral ve Neslihan Atagül ile görüşmeler yapıldıktan sonra net bir karara varılacak.

Amine Gülşe'nin kariyer değil çocuk planı var

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