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Amsterdam’da ilk ezan sabote edildi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ilk defa hoparlörden okunacak ezan, kablolarının kesilmesi nedeniyle okunamadı.

İHA | 10.11.2019 - 09:36..
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Amsterdam'da bulunan Mavi Camii’nde ilk defa okunması beklenen cuma namazı ezanı kablonun kimliği henüz açıklanmayan bir kişi tarafından kesilmesi sonucu sabote edildi.

Yetkililer, sabote olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini polisle paylaştıklarını ifade etti.

Amsterdam’da ilk ezan sabote edildi

CAMİ ÖNÜNDE BEKLEYENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Perşembe akşamı tüm kontrolleri yapılan sistemin cuma ezanında çalışmaması sonucu kablonun kesildiği öğrenildi. Cami önünde toplanan Müslüman vatandaşlar ve Hollanda basını, bu tarihi ana şahitlik etmek için bulundukları Mavi Camii'nin önünde hayal kırıklığına uğradı.

KİMLİĞİ AÇIKLANMAYACAK

Cami yönetimi ile yapılan görüşmede, kişinin görüntülerinin ellerinde olduğunu ve görüntüleri polis ve belediye ile paylaştıkları ifade edildi. Yetkililer, aşırı sağcı veya İslam karşıtı kişilerin bunu yaptığına dair şu an için bir bilginin olmadığını ifade etti. Bu arada şüphelinin kimliğinin açıklanmayacağı aktarıldı.

Amsterdam’da ilk ezan sabote edildi

'EZAN HOLLANDA İÇİN ÖNEMLİ'

Fas cemaatinin baş imamı ise ezanın Hollanda ve özellikle Amsterdam'daki vatandaşlar için önemli olduğunu vurguladı. İmam, İslam’a karşı ön yargılarının kırılmasını ve özellikle kötü duygularının ezan sayesinde kalkacağını ifade etti.

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