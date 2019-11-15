Amsterdamlı ezanla tanıştı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da çoğunlukla Faslıların gittiği Mavi Cami'de, cuma namazı ezanı geçen hafta yaşanan engellemeye rağmen bu hafta hoparlörden okundu.

İLK DEFA OKUNDU

Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunan ezanı dinlemek için dışarıda bekleyen cami cemaati ve semt sakinleri, ezanın okunuş anını cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Caminin basın sözcüsü Nourdeen Wildeman, geçen hafta okunamayan ezanın bu hafta okunmasından mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

SİYASETÇİLER YAYGARA KOPARDI

Hollanda'da camilerin yüzde 7'sinde ezanın yıllardır hoparlörden okunduğunu fakat bunun başkent Amsterdam'da bir ilk olduğuna dikkat çeken Wildeman, "Semt sakinlerinin ezanın hoparlörden okunmasına farklı tepkiler var. Eleştiriler olsa da genel olarak tepkiler olumlu. Ezanın okunacağını ilan ettiğimizde yaygara kopsa da bu daha çok semt sakinlerinden değil siyasetçilerden geldi" diye konuştu.

Amsterdam'da ilk defa hoparlörden ezan okundu İZLE