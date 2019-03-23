Ana sınıfı öğrencileri Bozyazı sahilini temizledi

Bozyazı Kaymakamlığı Engelli Aileleri Destek Merkezi’ndeki kursiyerler ile Bozyazı İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, öğretmenevi önündeki sahilden başlayarak Sini Çayı’na kadar temizlik yaparak, ellerinde engelsiz vatandaşların çevreye daha duyarlı olmaları ve korumaları yönündeki dövizlerle, Atatürk Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdüler.

ÖĞRENCİLER TEMİZLİK YAPTI

22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla çevre ve doğanın korunmasına toplumun dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak için Bozyazı Kaymakamlığı Engelli Aileler Destek Merkezi ile proje ortağı Bozyazı İlkokulu’nun birlikte gerçekleştirdiği sahil temizliğine; Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan, Bozyazı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü İmran Şeref, okul idarecileri, öğretmenler, ana sınıfı öğrencileri ve engelli kursiyerler ile velileri katıldı.

BELEDİYEYE AİT TRAKTÖRÜN RÖMORKÖRÜNE ATTILAR

Ellerine geçirdikleri eldivenlerle, çöp torbalarına sahilde buldukları atıkları dolduran ana sınıfı öğrencileri ve engelli kursiyerler, topladıkları çöpleri Sini Çayı kenarındaki belediyeye ait traktörün römorkörüne attılar.

ÇİKOLATA İKRAMI

Yaptıkları temizliğin ardından Sini Çayı kenarından Atatürk Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen ana sınıfı öğrencileri, engelli kursiyerler ve katılımcıları, Başkan Yardımcısı Atılkan karşıladı. Duyarlı davranışlarından dolayı katılımcılara teşekkür eden Atılkan, çikolata ikramında bulundu.