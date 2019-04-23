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Anadolu aslanı ameliyat masasına yattı

Aksaray'da, güçlü fiziki yapısı nedeniyle "Anadolu Aslanı" olarak da adlandırılan Aksaray malaklısı cinsi dişi bir köpeğin memesindeki tümör, yaklaşık 3 saat süren operasyonla alındı.

AA | 23.04.2019 - 10:55..
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Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine getirilen Fatih Dağdaş'a ait 4,5 yaşındaki "Nazlı" isimli Aksaray malaklısının memesinde büyük bir kitle olduğu belirlendi.

MEMESİNDEKİ TÜMÖR ALINDI

Bunun üzerine dişi köpek, Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gaye Bulut ve Dr. Öğr. Üyesi Deva Başak Boztok Özgermen tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat sonucunda köpeğin memesindeki tümör alındı.

Anadolu aslanı ameliyat masasına yattı

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Bulut, 2 saat 45 dakika süren operasyonda 2 kilo 300 gram büyüklüğündeki kitlenin başarılı bir şekilde alındığını söyledi. Ameliyatı steril koşullar altında gerçekleştirdiklerini dile getiren Bulut, "Meme tümörü, özellikle yaşlı hayvanlarda yaşanan bir durum. İnsanlardaki gibi bir meme tümörüdür. Tümörü aldığımız zaman hayvanın ömrünü uzatmıyoruz. Sadece köpeğin yaşam standartlarını artırıyoruz. Çok büyük bir kitle. Biz burada kitleyi uzaklaştırdık." diye konuştu.

Anadolu aslanı ameliyat masasına yattı

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