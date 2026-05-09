Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'u farklı geçti
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftasında Anadolu Efes, sahasında Büyükçekmece Basketbol'u 113-79 yendi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 113-79'luk skorla ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Tolga Edis, Murat Ciner, Halil Erkoç
Anadolu Efes: Larkin 5, Weiler-Babb 10, Smits 9, Dessert 8, Dozier 13, Şehmus Hazer 17, Burak Can Yıldızlı, Swider 10, David Mutaf 17, Ercan Osmani 8, Erkan Yılmaz 4, Jones 12
Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 15, Pusica 3, Metin Türen 3, Pipes 15, Mensah 17, Yiğit Özkan, Aybars Varlı 5, Talha Yiğit Aydın, Muhaymin Mustafa 8, Can Kaan Turgut 6, Gavrilovic 7
1. Periyot: 29-21
Devre: 55-35
3. Periyot: 85-57
