Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'u farklı geçti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftasında Anadolu Efes ile Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 113-79'luk skorla ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Tolga Edis, Murat Ciner, Halil Erkoç

Anadolu Efes: Larkin 5, Weiler-Babb 10, Smits 9, Dessert 8, Dozier 13, Şehmus Hazer 17, Burak Can Yıldızlı, Swider 10, David Mutaf 17, Ercan Osmani 8, Erkan Yılmaz 4, Jones 12

Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 15, Pusica 3, Metin Türen 3, Pipes 15, Mensah 17, Yiğit Özkan, Aybars Varlı 5, Talha Yiğit Aydın, Muhaymin Mustafa 8, Can Kaan Turgut 6, Gavrilovic 7

1. Periyot: 29-21

Devre: 55-35

3. Periyot: 85-57

