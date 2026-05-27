Anadolu Efes çeyrek final serisinde öne geçti
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin çeyrek final serisi ilk maçında kendi evinde ağırladığı Türk Telekom'u 86-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalin ilk karşılaşması gerçekleşti.
İlk maçta Anadolu Efes, Türk Telekom ile karşı karşıya geldi.
SERİDE 1-0 ÖNE GEÇTİ
İKİNCİ MAÇ CUMA GÜNÜ
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, Türk Telekom'un ev sahipliğinde 29 Mayıs Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)