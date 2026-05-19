Anadolu Efes'te Isaia Cordinier ameliyat edildi
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda Fransız oyuncu Isaia Cordinier'in ameliyat edildiği duyuruldu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te sıcak bir gelişme yaşandı.
Anadolu Efes, 29 yaşındaki Fransız basketbolcusu Isaia Cordinier'in ameliyat edildiğini duyurdu.
Cordinier'in yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
4 AY YOK
Lacivert beyazlı kulübün X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Isaia Cordinier, bugün ülkesi Fransa'da ameliyat oldu. Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten takım doktorumuz Uğur Diliçıkık, sporcumuzun sahalardan yaklaşık 4 ay uzak kalacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)