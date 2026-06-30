Anadolu Efes'te Şehmus Hazer ile yollar ayrıldı

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Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te sıcak bir gelişme yaşandı.

Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda milli oyuncu Şehmus Hazer ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

GEÇEN SEZON GELMİŞTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında lacivert-beyazlı ekibe transfer olan 27 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.