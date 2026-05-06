Anadolu Isuzu, Eskişehir'e 10 adet NovoLux teslim etti

Beşinci kez Anadolu Isuzu’yu tercih eden Agiç Turizm, NovoLux araçlarıyla filosunun verimlilik, güvenlik ve konfor standartlarını yükseltti.

Anadolu Isuzu, Eskişehir’de personel taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Agiç Ulaştırma’ya 10 adet NovoLux teslim etti. Eskişehir’de düzenlenen teslimat törenine; Agiç Ulaştırma Firma Sahibi İbrahim Agiç, Agiç Garaj Müdürü Sabri Agiç, Eskişehir Servisçiler Odası Başkanı Cem Ünal, Isuzu Eskişehir Bayii Karseç Otomotiv Satış Müdürü Aykut Gül ile Anadolu Isuzu’dan Kilit Müşteri Yöneticisi Ferhat Sancaklı ve İş Geliştirme Yetkilisi Çetin Çetiner katıldı.

Bu teslimatla birlikte beşinci kez Anadolu Isuzu’yu tercih eden Agiç Ulaştırma’nın sahibi İbrahim Agiç, törende Anadolu Isuzu otobüslerinin konforuna, dayanıklılığına, bakım kolaylığına ve ikinci el değerine dikkat çekti. Agiç, Anadolu Isuzu’nun müşteri memnuniyetine verdiği önemi vurgulayarak, bu güçlü iş birliğini önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

NOVOLUX SERVİS VE TURİZM TAŞIMACILIĞINDA STANDARTLARI YÜKSELTTİ

Servis ve turizm taşımacılığında güçlü bir konuma sahip olan NovoLux tasarım, donanım ve teknolojik altyapı alanlarındaki güncellemelerle segmentindeki iddiasını pekiştirdi. Yeni NovoLux, işletmecilere verimlilik, yolculara daha keyifli, daha güvenli ve daha konforlu bir seyahat deneyimi vadediyor. Kabin düzenini iyileştiren ayırıcı panel, sürücüye entegre multimedya sistemi ve her koşulda güven sunan elektrikli, ısıtmalı aynalar kullanım kolaylığını artırıyor.

Araç, Euro VI OBD-E emisyon standartlarına uygun, 190 PS güç ve 510 Nm tork üreten turbo dizel motoru ve 6 ileri manuel şanzımanıyla yüksek performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunuyor.

29 yolcu kapasitesine sahip olan modelde; ESC ve ABS’li tam havalı fren sistemi, AEBS gelişmiş acil fren sistemi, radar destekli kör nokta bilgi sistemi (BSIS) ve hareketli nesne algılama sistemi (MOIS), sürücü dikkat uyarı sistemi, akıllı hız yardımı (ISA), lastik basınç izleme sistemi (TPMS) ve motor odası yangın algılama ve otomatik söndürme sistemi gibi ileri teknolojiler standart olarak yer alıyor.