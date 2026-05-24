Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram trafiği
9 günlük kurban Bayramı tatili için dün sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor.
Kurban Bayramı tatili başladı.
9 günlük tatil için vatandaşlar, yola çıktı.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, dün sabah saatlerinden itibaren yollara düştü.
YOĞUNLUK SÜRÜYOR
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ikincin gününde Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yaşanan araç yoğunluğu sürüyor.
İstanbul yönünden gelerek Ankara istikametine giden tatilciler, otoyolun Bolu geçişinde yavaş ilerledi.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Otoyolun yoğunluğundan kaçmak isteyenlerin kullandığı D-100 karayolu geçişindeki bazı güzergahlarda da uzun araç kuyrukları oluştu.
Jandarma ekipleri, yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)