Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk
Bolu Anadolu Otoyolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, araç yoğunluğuna neden oldu
Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı.
9 günlük tatili değerlendirmek isteyenler ise planlarını tamamladı, bavullarını hazırladı.
9 günlük Kurban Bayramı tatili için sabah erken saatlerden itibaren yola çıkan tatilciler, Bolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI
Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
DENETİMLER ARTTI
İstanbul yönünden gelerek Karadeniz illerine gidecek olan tatilciler, yol güzergahları üzerinde bulunan tesislerde de yoğunluk oluşturdu.
Diğer yandan jandarma ekipleri, yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)