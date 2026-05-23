Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk

Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı.

9 günlük tatili değerlendirmek isteyenler ise planlarını tamamladı, bavullarını hazırladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili için sabah erken saatlerden itibaren yola çıkan tatilciler, Bolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

DENETİMLER ARTTI

İstanbul yönünden gelerek Karadeniz illerine gidecek olan tatilciler, yol güzergahları üzerinde bulunan tesislerde de yoğunluk oluşturdu.

Diğer yandan jandarma ekipleri, yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.