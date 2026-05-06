Anadolu Savunma SAHA Expo’ya SEYİT 4x4 ve KLTV ile katıldı

SAHA Expo 2026’da, Anadolu Savunma’nın tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlayıp geliştirdiği SEYİT 4x4 ile Kia KLTV’nin tanıtımı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Savunma, 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen SAHA Expo Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nda SEYİT 4x4 ve Kia ile yapılan iş birliği kapsamında KLTV (hafif taktik araç) modellerini tanıtıyor. Anadolu Savunma, fuar kapsamında sergilediği araçlarla savunma sanayiindeki teknolojik yetkinliğini ve ürün geliştirme kabiliyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Anadolu Isuzu’nun tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SEYİT 4x4 ile farklı görev ihtiyaçlarına yanıt veren KLTV, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

SEYİT 4X4 TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE İLGİ ODAĞI OLDU

Anadolu Savunma’nın tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği aracı SEYİT 4x4, sahip olduğu teknik özelliklerle fuarın öne çıkan modellerinden biri oldu. Zorlu arazi şartları için geliştirilen SEYİT 4x4, entegre sistemleri, kolay idamesi ve görev esnekliğiyle sahada üstün bir çözüm olarak öne çıkıyor. Araç, taktik görevlerde yüksek performans gösteriyor; hava, deniz, kara ve demiryoluyla kolaylıkla nakledilebiliyor. SEYİT 4x4, birliklerin hızlı konuşlanmasına da önemli bir katkı sağlıyor.

22 bin 500 kg azami yüklü ağırlığıyla öne çıkan SEYİT 4x4; 285 beygir gücündeki motoru, otomatik şanzımanı, yüzde 60 tırmanma ve yüzde 30 yan eğim kabiliyeti, 1 metre derin sudan geçiş kabiliyetleriyle üstün arazi performansını sunarken, -35°C/+55°C sıcaklıklarda operasyonel görevlerini yerine getirebilmesi, yoğun toz ve kumlu ortamlara özel dizayn edilen filtre sistemleri gibi özellikleriyle farklı coğrafyalarda etkin görev yapabiliyor.

KLTV SUNDUĞU ESNEK ÇÖZÜMLERLE ÖNE ÇIKTI

Anadolu Savunma’nın SAHA Expo’da tanıttığı bir diğer model olan KLTV ise fuarda, çok amaçlı hafif taktik araç segmentinde sunduğu esnek çözümlerle öne çıkıyor. Silah taşıma, keşif, personel nakli ve lojistik destek gibi farklı görevlerde etkin performans sunan KLTV, modüler gövde yapısı sayesinde zırhlı veya zırhsız farklı konfigürasyonlara uyarlanabiliyor.

225 beygir güç ve 500 Nm tork üreten güçlü motoru, otomatik şanzımanı ve bağımsız süspansiyon sistemi ile zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek hareket kabiliyeti sağlayan araç, yüzde 60 dik eğim ve yüzde 40 yan eğim performansıyla dikkat çekiyor.

Sökülebilir zırh kiti, balistik koruma seçenekleri ve gelişmiş sistem entegrasyonu sayesinde operasyonel esnekliği artıran KLTV, ergonomik kabini ve dijital donanımlarıyla modern sahaların dinamik ihtiyaçlarına güçlü bir yanıt veriyor.

SAHA EXPO 2026 MİLLİ ÜRETİM GÜCÜNÜ TEMSİL EDEN FİRMALAR İLE SANAYİ LİDERLERİNİ BULUŞTURUYOR

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA Expo 2026, bu yıl 120'den fazla ülkeden 1.500'ün üzerinde katılımcıyı ağırlıyor. Hem milli üretim gücünü temsil eden öncü firmaları hem de dünyanın önde gelen sanayi liderlerini aynı çatı altında buluşturan SAHA Expo 2026, küresel ölçekte stratejik ortaklıklar, teknoloji transferi ve endüstriyel iş birliği için eşsiz fırsatlar sunuyor.