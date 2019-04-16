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AnadoluJet, acenteleri ödüllendirdi

AnadoluJet Başkanı Şamil Karakaş, "Anadolu topraklarının tanıtımına katkı sağlayacak projelere desteğimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek." dedi.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 13:24..
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AnadoluJet, 2018 yılının en başarılı acentelerini Giresun’da düzenlenen programda bir araya getirdi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Ordu ve Giresun’un oda temsilcileri, turizm-otelcilik sektörü yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleşen galada, dereceye giren acentelere ödülleri takdim edildi.

AnadoluJet, acenteleri ödüllendirdi

TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLER KEŞFEDİLDİ

Törende konuşan AnadoluJet Başkanı Şamil Karakaş, “Ülke turizmine desteklerinden dolayı dereceye giren tüm acentelerimizi kutluyorum. Doğal ve tarihi birçok zenginliği bünyesinde barındıran Anadolu topraklarının tanıtımına katkı sağlayacak projelere desteğimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek.” dedi.

AnadoluJet, acenteleri ödüllendirdi

Program çerçevesinde acente temsilcileri Giresun’un tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde keşfetme imkânı buldu.

AnadoluJet, acenteleri ödüllendirdi

AnadoluJet, acenteleri ödüllendirdi

AnadoluJet, acenteleri ödüllendirdi

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