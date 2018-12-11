Anadolu'nun piramitleri keşfedilmeyi bekliyor

Anadolu'da kurulan, dünyada ilk parayı basarak kullanan uygarlık olan Lidya Krallığı'na ait en belirgin izler arasındaki nekropol alanında bulunan ve bazı özellikleriyle Mısır Piramitleri'ne olan benzerliğiyle dikkat çeken Bin Tepe Tümülüsleri ihtişamıyla göz kamaştırıyor.

Salihli'nin Bin Tepeler mevkiinde bulunan kral mezarları, Anadolu Piramitleri olarak adlandırılırken, Avrupa'daki en büyük piramide benzer yapı olarak kabul ediliyor.

Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip tümülüsler, UNESCO'nun Dünya Mirası Aday Adayı olarak 5 yıldır bekliyor.





HEDEF TURİZME KAZANDIRMAK

Antik çağın en ünlü tarihçisi olan Herodot'un, Bin Tepeler mevkiindeki kral mezarlarını, Mısır Piramitleri'yle karşılaştırarak etkilendiğini yazdığı bölge, havadan görüntülenirken yaklaşık 200'ün üzerinde olduğu tahmin edilen tümülüslerin en büyüğü, Kral Karun olarak bilinen Krezus'un babası Alietes'in mezarı 69 metre yüksekliği ve 535 metrelik çapıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca Giges'e ait olduğu düşünülen tümülüsün de yapılan çalışmalar sonrası ziyarete açılarak turizme kazandırılması bekleniyor.





ANADOLU'NUN PİRAMİTLERİ

Tümülüsler hakkında derin araştırmalarda bulunan Salihli Turizm Derneği Onursal Başkanı Araştırmacı Yazar Mustafa Uçar, "Bin Tepeler Lidya Krallığı'nın soylularının yattığı nekropol alanı, yani mezarlık alanıdır. Buraya Bin Tepeler denmesinin sebebi nekropol alanında birçok tümülüsün olmasından kaynaklanıyor. Biz de halk arasında buralara Anadolu Piramitleri adını veriyoruz" dedi.

"TOPRAĞI BOL OLSUN LAFI BURADAN GELİYOR"

Tümülüslerin birer kral mezarı olduğunu söyleyen Uçar, "Burada büyüklü küçüklü yüzlerce Tümülüs var. Her bir tümülüsün altında bir mezar var. Bu mezar odaları Lidya Krallığı'nın soylularının gömüldüğü yerlerdir. Katılan cemaat gelirken toprak getirir. Devlet büyükleri oldukları için diğer şehir devletlerinden de buraya toprak gelir. Getirilen topraklar o mezar odasının üzerine dökülür. Bir insan ne kadar büyük bir kralsa, ne kadar şöhretliyse ne kadar seviliyorsa o kadar çok cemaat katılır. Tabii devlet büyüğü olduğu için şehir devletlerinden de arabayla buraya toprak getiriliyor. Topraklar bu mezar odasının üzerine dökülüyor. 'Toprağı bol olsun' lafı da buradan gelir" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜĞÜ 69 METRE YÜKSEKLİKTE"

Tümülüslerin, Türkiye'deki ve Avrupa'daki en büyük piramit oluşumlu tarihi yapı olduğunu söyleyen Uçar, "Türkiye ve Avrupa'nın sayılı yerlerinden en büyük piramitler burada. En sonuncusu son kral, herkesin Karun olarak bildiği Krezus'un babasına ait Alietes'in mezarıdır. Bugünkü yüksekliği 69 metre, çapı 535 metre, taban çevresini hesaplarsak 1115 metreyi bulan büyük bir piramit. Bir de Giges'e ait olduğu düşünülen bir piramit var. Bu piramidin 1870 yıllarına ait bir gravürünü ele geçirdim. Aynı noktadan tesadüfen bir fotoğraf çekmiştim. İkisini bir araya getirdiğimde 100 yıl içerisinde aşağı yukarı bir 15-20 metrelik bir erozyona uğradığı görülüyor. 2 bin 500 yıl öncesindeki yükseklikleri Herodot'un dediği gibi Mısır Piramitleri'yle mukayese edilebilirdi" dedi.



