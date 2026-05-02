Anderson Talisca’dan Başakşehir karşısında hat-trick

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir ile karşılaştı ve rakibini 3-1'lik skorla yendi.

Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, 3 gole imza attı.

GOLLER NASIL GELİŞTİ?

Müsabakanın 28. dakikasında Oosterwolde’nin sol kanattan getirdiği topu altıpas içinde vuruşunu yapan Talisca takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlanan maçın 57. dakikasında Fred’in pasında topla buluşan Talisca, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Talisca, 72. dakikada bir kez daha Fred’in pasında ceza yayı önünde rakibinden sıyrılarak sol ayağıyla plaseyi yaptı ve skoru 3-1’e getirdi.

FENERBAHÇE'DE 2 KEZ HAT-TRICK YAPMIŞTI

Talisca, böylelikle 11 Aralık 2025’te UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Brann maçı sonrası bir kez daha hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Brezilyalı futbolcu Süper Lig’de ise 6 Nisan 2025’te yine Kadıköy’de Trabzonspor’a karşı 3 gol atmıştı.

LİGDE 19. GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe’nin bu sezon en golcü ismi olan Talisca, ligde gol sayısını 19’a yükseltti.

DERBİDE PENALTI KAÇIRMIŞTI

Geçtiğimiz hafta penaltı kaçıran Talisca, Galatasaray derbisini suskun geçirirken, sakatlığı sonrası çıktığı Kayserispor, Rizespor ve Başakşehir maçlarında gol sevinci yaşadı.

BU SEZON 27 GOLÜ VAR

Talisca, Avrupa kupalarında 5, Türkiye Kupası’nda 3 kez skor üretirken, tüm kulvarlarda gol sayısını 27’ye çıkardı.

82 DAKİKA OYNADI

Talisca, turuncu-lacivertliler karşısında 82. dakikada yerini Sidiki Cherif’e bıraktı.

"KAZANMAK İSTİYORDUK VE KAZANDIK"

Anderson Talisca, Başakşehir maçının ardından konuştu.

Brezilyalı futbolcu, "Mutluyuz, hedefimiz tekrardan kazanmaya dönmekti. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak, bu hedef doğrultusunda kazanmak istiyorduk ve kazandık." dedi.

"SONUNCUSU EN GÜZEL GÜLDÜ"

Talisca, 3 golüyle ilgili, "Sonuncusu en güzel goldü, ilginç bir gol olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.