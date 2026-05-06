Anderson Talisca'dan şampiyonluk sözleri: Sonuna kadar mücadele edeceğiz!

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinde kaçırdığı penaltı vuruşunun ardından tartışılan isimlerden biri de Anderson Talisca'ydı.

Brezilyalı yıldız, ertesi hafta Başakşehir karşısında hat-trick yaparak bir nebze olsun kendini affettirdi.

Başakşehir karşısında 3 gole imza atan Anderson Talisca, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

"MATEMATİKSEL OLARAK ŞANSIMIZ VAR"

Brezilya basınından Ge Globo'ya konuşan Brezilyalı yıldız "Matematiksel olarak şansımız olduğu sürece son ana kadar inanmaya devam etmeliyiz. En önemli şey, kalan iki maçta kendi işimizi yapmak." diye konuştu.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bu sezon gösterdiği performansa da değinen Talisca, "Bunun da etkisiyle sezonda iyi rakamlara ulaştım ve Türkiye Ligi’nde takımın en golcü oyuncusu oldum. Gelişmek ve kupaları Fenerbahçe’ye getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

"ADANMIŞLIĞIM SONUÇ VERİYOR"

Kulübe ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Talisca, "Tüm çalışmalarım ve günlük adanmışlığım sonuç veriyor. Türkiye’deki ilk yılımda 20 gol atmıştım, şimdi ise 27 gole ulaştım. Kulübe, teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

"TEDESCO'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Domenico Tedesco hakkında da konuşan yıldız oyuncu, "Kadromuzun kalitesi bana çok yardımcı oluyor. Ayrıca Domenico Tedesco’nun bana verdiği güven de önemliydi. Birlikte çalıştığımız dönemde ondan çok şey öğrenme fırsatı buldum." diyerek sözlerini tamamladı.