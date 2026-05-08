Anderson Talisca'nın farkındalığı dolandırıcılık çetesini yakalattı

Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusu olmasına rağmen kaçırdığı penaltılarla eleştirilen Anderson Talisca, bu kez bambaşka bir olayla gündemde.

Ülkesinde birçok sosyal sorumluluk projelerine katılan Anderson Talisca, çocuklar konusunda çok hassas olduğu biliniyor.

Bizzat etkinlikler düzenleyen ve ülkesinde dayanışma platformlarına katılan Brezilyalı yıldız futbolcu, bu kez yapmak istediği bir iyilikle dolandırıcılık ağının çökertilmesine neden oldu.

BAĞIŞ YAPMAK İSTERKEN DOLANDIRICILIK AĞINI ÇÖKERTTİ

Talisca, Suudi Arabistan'da futbol oynadığı dönemde ülkesindeki bir televizyon kampanyası sırasında kanserli bir çocuğa 70 bin euro yardım etmek istedi.

Ancak verilen hesap numarasının çocuğun annesine ait olmadığını Talisca'nın mali ekibi ortaya çıkartınca şikayette bulunuldu.

Bu şekilde çökertilen çetenin yargılanması dün Brezilya'da devam etti.

12 ailenin mağdur olduğu ve skandalın daha da büyümeden sonlandığı belirtildi.

"HER ŞEY TALISCA'NIN TUTARSIZLIĞI FARKETMESİYLE BAŞLADI"

Brezilya basınından Bnewsbr'deki haberde olayla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“"Dayanışma grubunu istismar eden çete dikkat sayesinde çöktü. Futbolcu Talisca'nın kendisi gibi yüksek değerli bağışlarda tutarsızlık fark etmesiyle her şey başladı. TV kuruluşunda çalışan pek çok kişi görevden alındı ve mahkemeye çıkacaklar. 543 bin doların izi bulundu, %75'i ailelere ulaşmadı."”