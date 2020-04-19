İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmeler devam ediyor...

1 TERÖRİST MARDİN'DE TESLİM OLDU

Bu kapsamda 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen ve son olarak Suriye’de faaliyet gösteren, 'Andok' kod adlı Abdurrahman Kayıhan isimli örgüt üyesi, ikna çalışması sonucu Mardin'de teslim oldu.

Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi.