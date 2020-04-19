taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha teslim oldu

Beş yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı belirlenen "Andok" kod adlı Abdurrahman Kayıhan'ın, Mardin Kızıltepe'de teslim olduğu açıklandı.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmeler devam ediyor...

1 TERÖRİST MARDİN'DE TESLİM OLDU

Bu kapsamda 5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen ve son olarak Suriye’de faaliyet gösteren, 'Andok' kod adlı Abdurrahman Kayıhan isimli örgüt üyesi, ikna çalışması sonucu Mardin'de teslim oldu.

Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha teslim oldu

İlginizi Çekebilir
Koronalı hastalar bu robotla kontrol ediliyor
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakımlarında, koronavirüs hastalarının bulunduğu alanda kullanılan robot, sağlık çalışanlarının bu süreçte yardımcısı oldu.
70 bin liralık veresiye defterini yaktı, 'Biz bize yeteriz' dedi.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde lokanta işletmecisi, 6 yılda 70 bin lira biriken veresiye defterini “Biz bize yeteriz” diyerek yaktı.
Azerbaycan’da karantinadaki erkekler 'Ev Erkekleri Kulübü'nü kurdu
Azerbaycan’da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan erkekler, Ev işlerinin yalnızca kadınların görevi olmadığına dikkat çekerek Ev Erkekleri Kulübünü (EKK) kurdu.
Yasağa rağmen sokağa çıkan ehliyetsiz sürücüye ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Taksim’de denetimlerini sürdüren trafik polisleri, ehliyetsiz bir sürücüye 2 bin 274 lira idari para cezası uyguladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
502
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
692
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
102
İzmir'de cezaevinden çıkan şahıs cinayet işledi
İzmir'de cezaevinden çıkan şahıs cinayet işledi
306
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
195
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
152
Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından çıkarıldı
Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından çıkarıldı
116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir