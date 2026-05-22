Android 17 güncellemesi alacak Vivo modelleri belli oldu
Android 17 için geri sayım başlarken, yeni işletim sistemi güncellemesini alması kesinleşen tüm Vivo ve iQOO modellerinin listesi sızdırıldı.
Google, haziran ayında Android 17'nin kararlı sürümünü yayınlamaya hazırlanırken üreticiler de yazılım çalışmalarını hızlandırdı.
Nisan ayında beta programını başlatan Vivo, yılın ilerleyen döneminde OriginOS 7 özel arayüzüyle yeni sürümü kullanıcılarına sunacak.
ANDROID 17 ALACAK VIVO MODELLERİ
Güncelleme alacak Vivo modelleri arasında X300, X300 Pro, X300 Ultra, X300 FE, X200, X200 Pro, X200 FE, X200T, X100 ve X100 Pro yer alıyor.
Listede ayrıca V70 serisi, V60 serisi, V50 serisi, V40 serisi ile T5 ve T4 serisi modelleri de bulunuyor.
GÜNCELLEME ALACAK IQOO MODELLERİ
iQOO markasında ise amiral gemisi iQOO 15, 15 Ultra, 15R, 13, 12 ve 12 Pro modelleri yeni sürümü kesin olarak alacak.
Ayrıca iQOO Z11, Z11x, Z10 serisi ile Neo 10, Neo 10R ve Neo 9 Pro modellerinin de yükseltilmesi garanti görünüyor.
Resmi güncelleme politikalarına göre hazırlanan bu listede, henüz politikası açıklanmayan Y serisi modellere yer verilmedi.
Google'ın haziran ayındaki resmi duyurusunun ardından Vivo'nun kararlı dağıtıma eylül ayı civarında başlaması bekleniyor.
ANDROID 17 GÜNCELLEMESİ ALACAK VIVO MODELLERİ
Vivo X300
Vivo X300 Pro
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 FE
Vivo X200
Vivo X200 Pro
Vivo X200 FE
Vivo X200T
Vivo X100
Vivo X100 Pro
Vivo V70
Vivo V70 FE
Vivo V70 Elite
Vivo V60
Vivo V60e
Vivo V60 Lite
Vivo V60 Lite 4G
Vivo V50
Vivo V50e
Vivo V50 Lite
Vivo V50 Lite 4G
Vivo V40
Vivo V40 Pro
Vivo T5 Pro
Vivo T5x
Vivo T4
Vivo T4 Lite
Vivo T4 Pro
Vivo T4 Ultra
Vivo T4x
Vivo T4R
iQOO 15
iQOO 15 Ultra
iQOO 15R
iQOO 13
iQOO 12
iQOO 12 Pro
iQOO Z11
iQOO Z11x
iQOO Z10
iQOO Z10 Lite
iQOO Z10x
iQOO Z10R
iQOO Neo 10
iQOO Neo 10R
iQOO Neo 9 Pro