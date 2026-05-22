Android 17 güncellemesi alacak Vivo modelleri belli oldu

Google, haziran ayında Android 17'nin kararlı sürümünü yayınlamaya hazırlanırken üreticiler de yazılım çalışmalarını hızlandırdı.

Nisan ayında beta programını başlatan Vivo, yılın ilerleyen döneminde OriginOS 7 özel arayüzüyle yeni sürümü kullanıcılarına sunacak.

ANDROID 17 ALACAK VIVO MODELLERİ

Güncelleme alacak Vivo modelleri arasında X300, X300 Pro, X300 Ultra, X300 FE, X200, X200 Pro, X200 FE, X200T, X100 ve X100 Pro yer alıyor.

Listede ayrıca V70 serisi, V60 serisi, V50 serisi, V40 serisi ile T5 ve T4 serisi modelleri de bulunuyor.

GÜNCELLEME ALACAK IQOO MODELLERİ

iQOO markasında ise amiral gemisi iQOO 15, 15 Ultra, 15R, 13, 12 ve 12 Pro modelleri yeni sürümü kesin olarak alacak.

Ayrıca iQOO Z11, Z11x, Z10 serisi ile Neo 10, Neo 10R ve Neo 9 Pro modellerinin de yükseltilmesi garanti görünüyor.

Resmi güncelleme politikalarına göre hazırlanan bu listede, henüz politikası açıklanmayan Y serisi modellere yer verilmedi.

Google'ın haziran ayındaki resmi duyurusunun ardından Vivo'nun kararlı dağıtıma eylül ayı civarında başlaması bekleniyor.

ANDROID 17 GÜNCELLEMESİ ALACAK VIVO MODELLERİ

Vivo X300

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Ultra

Vivo X300 FE

Vivo X200

Vivo X200 Pro

Vivo X200 FE

Vivo X200T

Vivo X100

Vivo X100 Pro

Vivo V70

Vivo V70 FE

Vivo V70 Elite

Vivo V60

Vivo V60e

Vivo V60 Lite

Vivo V60 Lite 4G

Vivo V50

Vivo V50e

Vivo V50 Lite

Vivo V50 Lite 4G

Vivo V40

Vivo V40 Pro

Vivo T5 Pro

Vivo T5x

Vivo T4

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Ultra

Vivo T4x

Vivo T4R

iQOO 15

iQOO 15 Ultra

iQOO 15R

iQOO 13

iQOO 12

iQOO 12 Pro

iQOO Z11

iQOO Z11x

iQOO Z10

iQOO Z10 Lite

iQOO Z10x

iQOO Z10R

iQOO Neo 10

iQOO Neo 10R

iQOO Neo 9 Pro