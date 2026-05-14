Android Auto güncellendi: İşte otomobillere gelecek yeni özellikler

Google, dünya genelinde 250 milyondan fazla araçta kullanılan Android Auto sistemi için büyük bir güncelleme paketi hazırladı.

Yeni tasarım dili ve işlevsel özellikler, araç içi dijital deneyimi çok daha kişisel ve modern bir yapıya dönüştürüyor.

TASARIM VE MULTİMEDYA YENİLİKLERİ

Material 3 Expressive tasarım diliyle yenilenen arayüz, yuvarlak ekranlardan panoramik panellere kadar her türlü ekran tipine tam uyum sağlıyor.

Kullanıcılar artık ana ekrana hava durumu ve rehber gibi çeşitli widget’lar ekleyerek sistemi kendi ihtiyaçlarına göre optimize edebiliyor.

Park halindeyken YouTube üzerinden yüksek çözünürlüklü video izleme imkanı sunan sistem, araç hareket ettiğinde güvenliği sağlamak için videoyu kapatıp ses aktarımına devam ediyor.

Dolby Atmos desteği ve yenilenen medya arayüzleri sayesinde sürüş sırasında üst seviye bir ses performansı elde ediliyor.

YAPAY ZEKA VE GELİŞMİŞ NAVİGASYON

Gemini yapay zeka entegrasyonu sayesinde sistem, sürücülerin araç donanımları ve gösterge ışıkları hakkındaki sorularına anlık ve doğal yanıtlar veriyor.

Google Haritalar ise ön kamera verilerini kullanarak canlı şerit yönlendirmesi yapıyor ve sürücülere gerçek zamanlı rehberlik sunuyor.

Zoom gibi toplantı uygulamalarının platforma dahil edilmesiyle birlikte araç içi verimlilik düzeyi en üst seviyeye çıkarılacak.

Bu güncellemeler Android Auto’yu sadece bir ekran yansıtma yazılımı olmaktan çıkarıp kapsamlı bir dijital platform haline getirecek.