Android Auto için YouTube ve Netflix desteği yolda

Teknoloji devi Google, multimedya deneyimini artırmak amacıyla Android Auto platformuna resmi video uygulaması entegrasyonunu getiriyor.

Güvenlik önlemleri gereği bu içerikler yalnızca araç tamamen park halindeyken veya şarj olurken izlenebilecek.

Sistem üzerinden oynatılacak videolar, güçlü işlemciye ve yüksek çözünürlüklü ekrana sahip araçlarda 60 fps kalitesine kadar destek sunacak.

Yeni nesil video deneyiminden ilk etapta yararlanacak üreticiler arasında BMW, Ford, Hyundai, Kia, Renault, Skoda, Volvo ve Mercedes yer alıyor.

ÇIKIŞ TARİHİ

Araç hareket ettiği anda video oynatımı otomatik olarak kesilecek ancak arka planda ses yayını devam edebilecek.

Bu yıl içinde kullanıma sunulması beklenen yeniliklerde ilk adım YouTube ile atılırken, Netflix desteğinin ise sonraki süreçte eklenmesi planlanıyor.