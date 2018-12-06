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Android için 10 ücretsiz futbol oyunu

Keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak android için ücretsiz futbol oyunlarına göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 09:29..
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  2. Teknoloji

Boş zamanlarınızda rahatlıkla ücretsiz indirip oynayabileceğiniz, özellikle futbol meraklıları için birebir 10 ücretsiz futbol oyununa gelin birlikte bakalım.

10. Flick Shoot 2

Android için 10 ücretsiz futbol oyunu

Flick Shoot 2, MobileCraft tarafından geliştirilen yüksek kaliteli bir futbol oyunudur, Doya doya frikik atabileceğiniz oyunda birkaç farklı mod bulunuyor.

9. Score! Hero

Android için 10 ücretsiz futbol oyunu

Kahramanınızı yaratarak birbirinden muhteşem goller atabileceğiniz oyun tamamen dokunmatik kontrollere dayanıyor.

8. Flick Kick Football Legends

Android için 10 ücretsiz futbol oyunu

Özellikle eğlenceli karakterleriyle dikkat çeken Flick Kick Football Legends, size alışılmışın dışında bir futbol deneyimi sunuyor.

7. Final Kick 2019

Android için 10 ücretsiz futbol oyunu

Hem frikik hem de penaltı atabileceğiniz oyunda, internet üzerinden bulduğunuz rakiplerle kıyasıya bir yarışa hazır olun.

6. Perfect Kick

Android için 10 ücretsiz futbol oyunu

Tamamen penaltı atmaya dayalı oyun, çizgifilm tarzı grafikleriyle dikkat çekse de size muhteşem bir deneyim sunabilir.

5. Score! Match

Android için 10 ücretsiz futbol oyunu

Score! Hero oyununun online versiyonu olan Score! Match, internet üzerinden eşleştiğiniz rakiplerle harika bir futbol deneyimi sunuyor.

4. Dream League Soccer 2019

Android için 10 ücretsiz futbol oyunu

Gerçekçi grafikleriyle dikkat çene Dream League serisi, 2019 versiyonunda da oldukça iddialı geliyor. Takımınızı kurun ve şampiyonluğa ulaşın!

3. Fifa Futbol

Android için 10 ücretsiz futbol oyunu

EA'in mobil telefonlar için geliştirdiği Fifa Futbol oyunu, tamamen online bir sisteme dayanıyor. İçerisinde yüzlerce geliştirme yapabileceğiniz oyun, güzel grafikleriyle dikkat çekiyor.

2. Kafa Topu 2

Android için 10 ücretsiz futbol oyunu

Yapımcılığını Masomo Gaming'in üstlendiği bu harika oyunda, birbirinden heyecanlı maçlar keyfinize keyif katacak. Ayrıca maçların yorumunu ünlü spiker Ercan Taner yapıyor.

1. PES 2018

Android için 10 ücretsiz futbol oyunu

KONAMI, hünerlerini akıllı telefonlarda da sergiliyor. Muhteşem grafiklere sahip PES 2018, kolay kontrolleriyle dikkat çekiyor. Oyunda oynayabileceğiniz birden fazla mod da bulunuyor.

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