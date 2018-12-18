Android için en iyi başlatıcı uygulamaları

Esneklik ve özelleştirilebilirlik söz konusu olduğunda, android işletim sistemi pek de bekleneni veremiyor. Bu durumda ise 'başlatıcı' (launcher) uygulamaları devreye giriyor. Bu başlatıcı uygulamaları, android işletim sistemini diğer rakiplerinden bir adım öne çıkarıyor.

Bu uygulamalar sayesinde Android cihazınızın arayüz görünümünü kolayca değiştirebilir ve istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Nova Launcher / Nova Launcher Prime

Nova Launcher, yıllardır android için en iyi başlatıcı uygulamalarından birisidir. Zamanla yavaş yavaş bozulan diğer uygulamalardan farklı olarak Nova, güçlü bir özellik sergiliyor, yeni özellikler ekliyor ve mevcut olanları mükemmel hale getiriyor.

Lawnchair

Android için yeni bir başlatıcı uygulaması olan Lawnchair, Pixel başlatıcısının görünümünü ve genel işlevini kullanıcılara sunuyor. Uygulama, Google'ın eski amiral gemilerinde bulunan varsayılan başlatıcının aksine, kullanıcılara daha fazla özellik getiriyor.

Lean Launcher

Lawnchair'a benzer şekilde, Lean Launcher, Google'ın Pixel başlatıcısının farklı bir versiyonudur. İkon paket desteği de sunan uygulama, uygulama simgelerini değiştirmenize de olanak tanıyor.

Microsoft Launcher

Microsoft'un kendi Android başlatıcısı, Play Store'da bulunan en iyi Android başlatıcılarından biri olarak göze çarpıyor. Özelleştirilebilirlik açısından son derece güzel özellikler sunan uygulama sayesinde, masaüstü bilgisayarınızda kullandığınız aynı Microsoft hesabıyla oturum açtığınız takdirde, verilerinizi telefona da aktarabilirsiniz.

Action Launcher

Action Launcher, Android P'nin tüm estetik güzelliklerini hemen hemen tüm Android cihazlarına taşıyor. Normal Piksel başlatıcısının tüm özelliklerinin isteğe bağlı ayarlar olarak da eklendiği uygulama, telefonunu özelleştirmek isteyen android kullanıcıları için harika bir fırsattır.

Apex Launcher

Nova Launcher herhangi bir stok Android başlatıcısı için uygun bir alternatif ise, Apex de kesinlikle Nova için uygun bir alternatiftir. Apex Launcher, kişiselleştirme yeteneği, özellikleri ve genel kullanıcı deneyimi açısından Nova'ya oldukça benziyor.