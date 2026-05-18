Android kullanıcılarına kötü haber: Gemini Intelligence her telefona gelmeyecek

Google, gelişmiş yapay zeka özelliklerini içeren Gemini Intelligence teknolojisini bu yazdan itibaren Android platformuna getireceğini duyurdu.

Bu yeni teknoloji kapsamında Gboard için "Rambler" sesli metne dönüştürme özelliği, geliştirilmiş Chrome otomatik doldurma ve Create My Widget gibi yenilikler sunulacak.

Ancak bu özelliklerin kullanılabilmesi için cihazların en az 12 GB RAM'e, amiral gemisi bir çipe, AI Core desteğine ve Gemini Nano v3 veya üzeri sürüme sahip olması gerekecek.

Zorlu donanım şartları sebebiyle yeni yapay zeka teknolojisi sadece en gelişmiş ve sınırlı sayıdaki cihazda yer alabilecek.

DESTEKLENMEYEN CİHAZLAR

Belirlenen yüksek kriterler, aralarında Pixel 9 serisi ve Galaxy Z Fold 7 gibi dikkat çeken modellerin de bulunduğu birçok popüler telefonun bu özellikleri kaçıracağı anlamına geliyor.

Nano v3 desteğine sahip cihazların büyük bölümü, 2026 yılında piyasaya sürülen modellerden oluşuyor.

İstisnai olarak Pixel 10 serisi ve OPPO Find X9 serisi gereksinimleri karşılarken, eski nesil birçok cihaz kapsam dışında kalıyor.

Yapılan resmi bilgilere göre Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro, Pixel 9 serisi ile birlikte Samsung'un Galaxy Z Fold 7 ve TriFold modelleri, Gemini Intelligence özelliğinden faydalanamayacak.