Android oyun ve uygulamaları bilgisayarda kullanmanızı sağlayan 5 program

Android sistemli bir akıllı telefonunuz olsun veya olmasın, bütün android oyun ve uygulamaları bilgisayarda kullanabilirsiniz. Bunun için bilgisayarınıza herhangi bir android emülatörünü kurmanız yeterli. İnternetten indirebileceğiniz çeşitli emülatörler farklı özellikler barındırsa da, hemen hemen hepsi sorunsuz çalışıyor. İşte bilgisayarınıza indirip kurabileceğiniz 5 android emülatör programı:

1. BLUESTACKS

BlueStacks, tam 8 yıl önce piyasaya çıkmış en ünlü ve en yaygın Android emülatörlerinden biridir. Tamamen ücretsiz olan bu uygulama, bütün Windows sürümlerinde sorunsuz çalışıyor.

2. NOX PLAYER

Diğer bir android emülatörü olan Nox Player'ı bilgisayarınıza kurarak, android oyunları ve uygulamaları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Nox Player ayrıca oyun oynamak isteyen android kullanıcılarına fare ve klavye desteği gibi ek özellikler sunuyor.

3. MEMU

Bütün android oyun ve uygulamaları kolaylıkla çalıştırabilen Memu, harika bir android emülatörüdür. Aynı zamanda KitKat, Lollipop ve Android Jelly Bean'i de destekleyen uygulama, son derece güçlü özelliklere sahiptir.

4. AMIDuOS

Android Lollipop ve Jelly Bean ile çalışan iki versiyona sahip AMIDuOS, size harika bir oyun deneyimi sağlar. Birçok uygulamayı sorunsuzca kullanabileceğiniz emülatörü, bilgisayarınıza sorunsuzca indirip kullanabilirsiniz.

5. KOPLAYER

Tamamen ücretsiz olan Koplayer, diğer emülatörlerden daha hızlı ve daha uyumlu olmasını sağlayan x86 Çekirdek teknolojisini kullanıyor. Emülatör ayrıca oyunlar için fare ve klavye desteği de sağlıyor.