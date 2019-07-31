Android Q güncellemesi alacak akıllı telefonlar

Google'ın üzerinde çalıştığı Android'in en yeni sürümü Android Q, şu anda beta test aşamasında bulunuyor. Çeşitli testlerden sonra bütün kullanıcılara açılacak olan Android Q, beraberinde de akıllı telefonlara birçok yeni özellik kazandıracak. Android Q ile gelen bütün özelliklere ulaşmak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.
Arayüz başta olmak üzere telefonlara birçok yeni özellik getirecek olan Android Q, henüz beta sürecinde. Test aşamasının ardından yayınlanacak Android Q güncellemesinin yüklenebileceği telefonlar ise şu şekilde olacak.
ZTE
- Axon 10 Pro
GENERAL MOBILE
- GM 9 Pro
- GM 8
ASUS
- ZenFone 5Z,
- ZenFone 5
- ZenFone 6
- ZenFone Max Pro (M1)
- ZenFone Max Pro (M2)
- ZenFone Max (M1)
- ZenFone Max (M2)
- ROG Phone
LG
- G8 ThinQ
- LG V50 ThinQ
- LG V40 ThinQ
- LG V35 ThinQ
- LG V30S ThinQ
- LG G7 ThinQ
- LG G7 One
- LG Q60
- LG K50
- LG K4
NOKIA
- Nokia 8.1
- Nokia 1
- Nokia 1 Plus
- Nokia 2.1
- Nokia 3.1
- Nokia 3.1 Plus
- Nokia 3.2
- Nokia 4.2
- Nokia 5.1
- Nokia 5.1 Plus
- Nokia 6.1
- Nokia 6.1 Plus
- Nokia 7 Plus
- Nokia 7.1
- Nokia 8 Sirocco
- Nokia 9 PureView
OPPO
- OPPO R17
- OPPO R17 Pro
- OPPO Find X
- OPPO F11
- OPPO F11 Pro
- OPPO Reno
SONY
- Xperia XZ3
- Xperia 1
- Xperia 10,
- Xperia 10 Plus
- Xperia XZ2,
- Sony Xperia XZ2 Compact
- Sony Xperia XZ2 Premium
SAMSUNG
- Galaxy S10
- Galaxy S10+
- Galaxy S10e
- Galaxy S10 5G
- Galaxy S9
- Galaxy S9 Plus
- Galaxy Note 9
- Galaxy A9 2018
- Galaxy A8s
- Galaxy A8 Star
- Galaxy A7 2018
- Galaxy A6
- Galaxy A6 Plus
- Galaxy A6s
- Galaxy A50
- Galaxy A30
- Galaxy A10
- Galaxy J8
- Galaxy On6
- Galaxy Tab S4
- Galaxy M20
- Galaxy M10
- Galaxy A80
XIAOMI
- Xiaomi Mi Mix 3 5G
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 SE
- Redmi K20 Pro
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi Mix 3
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
HONOR
- Honor 20,
- Honor 10
- Honor 8X
- Honor View 20
- Honor View 10
- Honor 10
- Honor 10 Lite
- Honor Play
- Honor 8X Max
- Honor Play 8A
- Honor Magic 2
- Honor Magic 2 3D
GOOGLE
- Google Pixel,
- Google Pixel XL
- Google Pixel 2
- Google Pixel 2XL
- Google Pixel 3
- Google Pixel 3XL
HUAWEI
- P30 Pro
- P30
- P30 lite
- Mate 20 X (5G
- Mate 20 Pro
- Mate 20
- P Smart Z
- P Smart+ 2019
- P Smart 2019
- P20 Pro
- P20
- Mate 10 Pro
- PORSCHE DESIGN Mate 10
- PORSCHE DESIGN Mate 20 RS,
- Mate 20 X
- Mate 10
- Mate 20 Lite
Listenin sürekli güncellendiğini ve yeni telefonlar eklendiğini hatırlatalım. Bu nedenle listede telefonunuz olmasa bile Android Q güncellemesi alabileceğinizi unutmayın.
Birçok yenilik ile birlikte karşımıza çıkacak Android Q işletim sisteminin, bu yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor.
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