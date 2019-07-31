Android Q güncellemesi alacak akıllı telefonlar

Google'ın üzerinde çalıştığı Android'in en yeni sürümü Android Q, şu anda beta test aşamasında bulunuyor. Çeşitli testlerden sonra bütün kullanıcılara açılacak olan Android Q, beraberinde de akıllı telefonlara birçok yeni özellik kazandıracak. Android Q ile gelen bütün özelliklere ulaşmak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

Arayüz başta olmak üzere telefonlara birçok yeni özellik getirecek olan Android Q, henüz beta sürecinde. Test aşamasının ardından yayınlanacak Android Q güncellemesinin yüklenebileceği telefonlar ise şu şekilde olacak.

ZTE

Axon 10 Pro

GENERAL MOBILE

GM 9 Pro

GM 8

ASUS

ZenFone 5Z,

ZenFone 5

ZenFone 6

ZenFone Max Pro (M1)

ZenFone Max Pro (M2)

ZenFone Max (M1)

ZenFone Max (M2)

ROG Phone



LG

G8 ThinQ

LG V50 ThinQ

LG V40 ThinQ

LG V35 ThinQ

LG V30S ThinQ

LG G7 ThinQ

LG G7 One

LG Q60

LG K50

LG K4



NOKIA

Nokia 8.1

Nokia 1

Nokia 1 Plus

Nokia 2.1

Nokia 3.1

Nokia 3.1 Plus

Nokia 3.2

Nokia 4.2

Nokia 5.1

Nokia 5.1 Plus

Nokia 6.1

Nokia 6.1 Plus

Nokia 7 Plus

Nokia 7.1

Nokia 8 Sirocco

Nokia 9 PureView

OPPO

OPPO R17

OPPO R17 Pro

OPPO Find X

OPPO F11

OPPO F11 Pro

OPPO Reno



SONY

Xperia XZ3

Xperia 1

Xperia 10,

Xperia 10 Plus

Xperia XZ2,

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2 Premium



SAMSUNG

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 5G

Galaxy S9

Galaxy S9 Plus

Galaxy Note 9

Galaxy A9 2018

Galaxy A8s

Galaxy A8 Star

Galaxy A7 2018

Galaxy A6

Galaxy A6 Plus

Galaxy A6s

Galaxy A50

Galaxy A30

Galaxy A10

Galaxy J8

Galaxy On6

Galaxy Tab S4

Galaxy M20

Galaxy M10

Galaxy A80





XIAOMI

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Redmi K20 Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro



HONOR

Honor 20,

Honor 10

Honor 8X

Honor View 20

Honor View 10

Honor 10

Honor 10 Lite

Honor Play

Honor 8X Max

Honor Play 8A

Honor Magic 2

Honor Magic 2 3D



GOOGLE

Google Pixel,

Google Pixel XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3XL



HUAWEI

P30 Pro

P30

P30 lite

Mate 20 X (5G

Mate 20 Pro

Mate 20

P Smart Z

P Smart+ 2019

P Smart 2019

P20 Pro

P20

Mate 10 Pro

PORSCHE DESIGN Mate 10

PORSCHE DESIGN Mate 20 RS,

Mate 20 X

Mate 10

Mate 20 Lite

Listenin sürekli güncellendiğini ve yeni telefonlar eklendiğini hatırlatalım. Bu nedenle listede telefonunuz olmasa bile Android Q güncellemesi alabileceğinizi unutmayın.

Birçok yenilik ile birlikte karşımıza çıkacak Android Q işletim sisteminin, bu yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor.

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