Android telefonlar artık iPhone'lardan daha güvenli olabilir

Şimdiye kadar iOS işletim sistemine sahip iPhone'ların, android akıllı telefonlardan daha güvenli olduğu söylendi. Peki gerçekten de öyle mi? Siber güvenlik uzmanlarının yaptığı yeni bir rapor, durumun tam tersi olduğunu söylüyor.

Söz konusu rapora göre başta Huawei olmak üzere birçok android telefon, güvenlik yönünden iPhone'lardan daha üstün.

GÜÇLÜ ARAÇLARLA iPHONE'LARIN ŞİFRESİ KIRILABİLİYOR

Bildiğiniz gibi FBI, bazı suçluların iPhone'larına erişebilmek için Apple'dan yardım istemiş, ancak Apple gizlilik nedeniyle FBI'ın bu isteğini reddetmişti. Hatta Apple'ın bu kararı, başkan Donald Trump'ın da eleştirilerine neden olmuştu.

Ancak cep telefonları ve mobil cihazlar için veri çıkarma, aktarma ve analiz cihazları üreten bir İsrail şirketi olan Cellebrite, geliştirdiği bir araç sayesinde iPhone X modeline kadar olan bütün iPhone modellerinin şifresini kolaylıkla kırabiliyor. Hatta FBI, bazı durumlarda İsrailli şirketten yardım bile alıyor.

ANDROID TELEFONLARDA İŞE YARAMADI

Söz konusu android telefonlar olunca ise İsrailli şirketin aracı, telefonlara erişmekte başarısız oldu. Google Pixel 2 ve Samsung Galaxy S9 gibi telefonlarda denenen yazılım, telefonlardaki birçok veriyi ele geçiremedi. Huawei P20 Pro modelinde de test edilen cihaz, telefondan herhangi bir veri almayı başaramadı.

Dijital bir adli tıp uzmanı olan Detektif Rex Kiser, ''İlk başlarda iPhone modellerinin şifresini kıramıyorduk. Ancak günümüzde birçok iPhone'un şifresini kırabiliyoruz. Ancak ilginç bir şekilde android telefonların şifresini kırmada başarısız oluyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Peki sizce hangi işletim sistemi daha güvenli? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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