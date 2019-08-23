Android telefonlar için 5 farklı müzik çalar uygulaması

Android akıllı telefonunuzda sık sık müzik dinleyen birisiyseniz, Google Play Store'dan indirebileceğiniz birçok farklı müzik çalar uygulaması bulunuyor. Bu uygulamaların bazıları müzik severlere farklı özellikler sunsa da sizler için bu uygulamalar arasından en iyi 5 tanesini seçtik.

İşte Android için 5 farklı müzik çalar uygulaması:

1. PHONOGRAPH

En iyi görünümlerden birine sahip olan Phonograph müzik çalar uygulaması, materyal tasarımıyla dikkat çekiyor. Uygulamada bulunan renkleri istediğiniz gibi değiştirebilir ve basit ve kolay tasarımın keyfini çıkarabilirsiniz.

2. SHUTTLE MUSIC PLAYER

Google Play Store'daki en iyi görünüme sahip müzik uygulamalarından biri olan Shuttle, aynı zamanda kullanıcılara ekolayzır desteği de sunuyor. Uygulama aynı zamanda zamanla hangi tür şarkıları dinlediğinizi tespit edip, karşınıza yeni öneriler çıkarabiliyor.

3. JETAUDIO

Müzik dinlerken aynı zamanda çeşitli efektler de ekleyebileceğiniz en iyi müzik çalar uygulamalarından biri olan JetAudio, gerçek efektleri en iyi şekilde ekleyebilen AM3D Ses Geliştirici teknolojisini kullanıyor. Aynı zamanda uygulamanın bir de ücretli sürümü bulunuyor, ancak biz ücretsiz sürümün bağlantısını aşağıya bırakıyoruz.

4. POWERAMP

Android için en popüler müzik çalarlardan biri olan Poweramp, müzikal ihtiyaçlarınızın hemen hemen hepsini karşılayabiliyor. Albüm resmi ve şarkı sözleri müzik çalara entegre edilebilir, aynı zamanda 10 bant ekolayzır desteği sayesinde müzik zevkinizi artırabilirsiniz.

5. GOOGLE PLAY MÜZİK

Google'ın android kullanıcılarına yerleşik olarak sunduğu Goofle Play Müzik uygulaması, aynı zamanda oldukça büyük bir çevrimiçi müzik kataloğuna sahiptir. Google Play Müzik ayrıca Google hesabınızla senkronize olarak çalma listelerinize ve şarkılarınıza birden fazla cihaz üzerinden erişebilmenizi sağlıyor.

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