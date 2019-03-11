Android telefonlarda dosyaları gizleme yöntemi

Akıllı telefonunuzun hafızasında birçok dosya bulunuyor, fakat ne yazık ki bu dosyalara erişmek hem kendimiz hem de başkaları için oldukça kolay. Android telefonlarda gizliliği artırmak isterseniz, dosya veya klasörleri gizleyebilirsiniz.

Önemli olduğunu düşündüğünüz dosya veya klasörlere sizden başka kimsenin erişmesini istemiyorsanız, istediğiniz zaman bahsettiğimiz yöntemleri kullanabilirsiniz. Android akıllı telefonlarınız için dosya gizleme yöntemlerinden bahsettiğimiz kısa bir video hazırladık:

Bu yöntemlerin dışında, Google Play Store'da bulunan dosya gizleme uygulamalarını da kullanabilirsiniz. Ancak yabancı uygulamalara pek güvenmiyorsanız, anlattığımız yöntemleri kullanarak dosyalarınızı rahatlıkla gizleyebilirsiniz.

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Android telefonlarda dosyalar nasıl gizlenir? VİDEO