Android telefonunuzu hoparlör olarak kullanma

Eğer bilgisayarınızın yanında bir hoparlörünüz bulunmuyorsa yeni bir hoparlör almanız gerekmiyor. Bu videomuzda, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzu nasıl hoparlöre çevirebileceğinizi anlattık.

Videoda anlattığımız adımları başarılı bir şekilde uyguladığınızda artık bilgisayarınızın sesi, akıllı telefonunuzdan çıkacak. Bilgisayar ve telefonunuz arasındaki bağlantı otomatik olarak sağlanmazsa, telefondaki uygulamada yer alan yerel IP adresini, bilgisayarınızdaki programa girerek 'START' butonuna basabilirsiniz.