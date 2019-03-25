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Android telefonunuzu hoparlör olarak kullanma

Android telefonunuzu nasıl bilgisayar hoparlörüne dönüştüreceğinizi anlattık.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 15:38..
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Eğer bilgisayarınızın yanında bir hoparlörünüz bulunmuyorsa yeni bir hoparlör almanız gerekmiyor. Bu videomuzda, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzu nasıl hoparlöre çevirebileceğinizi anlattık.

Android telefonunuzu bilgisayar hoparlörüne dönüştürün YouTube'tan İZLE

 

Videoda anlattığımız adımları başarılı bir şekilde uyguladığınızda artık bilgisayarınızın sesi, akıllı telefonunuzdan çıkacak. Bilgisayar ve telefonunuz arasındaki bağlantı otomatik olarak sağlanmazsa, telefondaki uygulamada yer alan yerel IP adresini, bilgisayarınızdaki programa girerek 'START' butonuna basabilirsiniz.

android

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