Android'in yeni sürümü Android Q ile gelen tüm özellikler

Google ve Open Handset Alliance tarafından mobil cihazlar için geliştirilen bir işletim sistemi olan Android, özellikle açık kaynak kodlu olmasıyla dikkat çekiyor. Sürekli güncellenen ve yeni özellikler eklenen bu işletim sistemi, akıllı telefonları daha kullanışlı hale getiriyor.

Google Pixel telefonlar için resmi olarak yayınlanan Android Q, yavaş yavaş diğer akıllı telefonlar için de yayınlanmaya başlayacak. Bu yazımızda, Android'in yeni sürümü Android Q ile akıllı telefonlara gelen yeni özelliklere göz atıyoruz.

KATLANABİLİR CİHAZ DESTEĞİ

Katlanabilir cihazlardan ve diğer büyük ekranlı cihazlardan yararlanmak için Android Q, kullanıcılara tam destek sağlayacak. Yeni sürüm, geliştiricilerin uygulamalarının katlanabilir ve büyük ekranlarda nasıl görüntülendiğini yönetmesine de yardımcı olacak.

PAYLAŞIM KISAYOLLARI

Bir kullanıcının başka bir uygulamadaki biriyle herhangi bir içerik paylaşmak istediğinde işlemi hızlandırmak isteyen Android Q, kullanıcıların uygulamalar arası içerik paylaşmalarını kolaylaştıran paylaşım kısayolları desteği sunuyor.

UYGULAMA İÇİ SİSTEM AYARLARI

Android Q, kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkarmak için uygulamalar içine yerleştirilmiş sistem ayarları özelliğini sunuyor. Örneğin; telefonunuzu uçak moduna alıp herhangi bir internet tarayıcısına girerseniz, telefonunuzun ayarlar kısmından uçak modunu kapatmanız gerektiğine dair bir uyarı alırsınız.

Android Q ile bu işlemi yapmak için uygulamadan çıkmanız gerekmiyor. Uçak modunu kapatma işlemi, direkt o an kullandığınız uygulamanın içinden yapılabiliyor.

BAĞLANTI İZİNLERİ

Google'ın, Android Q'nun gizlilik ayarlarında yaptığı en büyük değişikliklerden biri de Android Q'nun artık uygulamalar için daha iyi konum ayarları sunması.Yenü sürümle, uygulamalara konum verilerinize ne sıklıkla erişebileceklerini tam olarak söyleyebilirsiniz.

Android Q ile birlikte, uygulamalar gerekli izinleri arka planda kullanmayıp, sadece uygulama aktif olduğunda kullanabilecek. Ayrıca ayarlar menüsünde hangi iznin ne zaman kullanıldığını gösteren bir izin kullanım grafiği de olacak.

Wi-Fi PERFORMANS MODU





Android Q, internet bağlantınızdaki gecikmeyi en aza indirmek için geliştirilmiş bir Wi-Fi performans modu özelliği sunuyor. Yüksek performanslı ve düşük gecikmeli bu mod sayesinde, özellikle gerçek zamanlı mobil oyun performansı daha üst düzeye çıkıyor.





DİNAMİK DERİNLİK FORMATI

Android Q işletim sistemine sahip telefonlar, çektiğiniz fotoğrafların derinlik verilerini Dinamik Derinlik Formatı (DDF) uzantılı ayrı bir dosyada saklayabilecek. Bu yeni özellik sayesinde fotoğrafı çektikten sonra bile arka plan bulanıklaştırması gibi çeşitli ayarlar yapılabilecek.

YENİ VİDEO VE SES KODEKLERİ

Android Q, açık kaynak kodlu video kod çözücüsü olan AV1 formatını destekleyecek. Bu da medya sağlayıcılarının, daha az bant genişliği kullanarak yüksek kaliteli video içeriğini Android cihazlara aktarmasına olanak tanıyacak.





ART PERFORMANS GELİŞTİRMELERİ





Android Q, uygulamaların daha hızlı başlamasına ve daha az bellek tüketmesine yardımcı olan ART çalışma performansını geliştirerek daha fazla yeni özellik ekleyecek.

SİSTEM GENELİNDE KARANLIK MOD





Batarya performansını artırmak ve göz yorgunluğunu en aza indirmek için birçok uygulama, kendi karanlık mod özelliğini sunuyor. Ancak Android Q, herhangi bir temaya gerek kalmadan, kendi içinde karanlık mod özelliğini kullanıma açacak. Bu özellik, Google tarafından onaylandığı gibi, OLED ekranlı cihazlarda pil tüketimini de azaltacak.

DAHİLİ EKRAN KAYDI

Android Q'ya eklenen bir başka güzel özellik de dahili ekran kaydetme seçeneğinin olması. Bu özellik sayesinde, başka bie programa gerek duymadan ekranınızı kaydedebileceksiniz.

Bütün bunlara ek olaran Android Q, çeşitli performans ve güvenlik geliştirmeleri de içerecek. Android Q'nun tam sürümü, çeşitli beta aşamalarından sonra akıllı telefonlar için yayınlanacak. Telefon üreticileri, hangi cihazların Android Q güncellemesi alacağını açıkladığı takdirde sizlerle paylaşıyor olacağız. Bizi takip etmeye devam edin.



