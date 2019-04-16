Anet A8 3 boyutlu yazıcı incelemesi

Günümüzde bir hayli popüler hale gelen 3 boyutlu yazıcılar, günlük kullanımdan sağlık sektörüne kadar birçok alanda kullanılıyor. Piyasaya ilk çıktıklarında bir hayli pahalı olan ve sadece yüksek gelirli kullanıcıları hedefleyen bu teknoloji harikaları, zaman geçtikçe daha da çeşitlenerek hemen hemen her bütçeye uygun hale geldi.

Bu yazımızda sizlerle birlikte, 200 dolar altında satılan en popüler 3 boyutlu yazıcılar arasında gösterilen Anet A8 hakkında merak ettiğiniz soruları cevaplandırıyoruz. Haberimizin içerisinde kendi logomuzu bastığımız görüntülere de ulaşabilirsiniz.

TASARIM ÖZELLİKLERİ

50 santimetre genişliğinde ve 45 santimetre yüksekliğinde olan Anet A8; anakart, kablo ve güç kaynağı gibi birçok parçadan oluşuyor. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki bu yazıcı, kullanmadığınız zamanlarda da masanızı süsleyen güzel bir dekoratif haline gelebiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

3 boyutlu olarak hemen hemen dilediğiniz nesneyi basabileceğiniz Anet A8, SD kart desteği sayesinde bilgisayarla bağlantı kurmadan da baskı yapmanıza olanak tanıyor. Plastik türünün birçok çeşidini barındıran filament malzeme ile baskı yapan Anet A8, hemen hemen bütün filament türlerini destekliyor.

Yazıcıyı başarılı bir şekilde kurduktan sonra daha önceden oluşturduğunuz 3 boyutlu baskı modelini, bilgisayardan veya SD kart aracılığıyla yazıcıya tanıttığınızda baskı işlemini başlatmış oluyorsunuz. Baskı süresi ise kullandığınız malzemenin türüne ve baskı yapacağınız nesnenin ayrıntılarına göre değişebiliyor.

Anet A8 3 boyutlu yazıcıyı kullanarak Ensonhaber logosunu bastığımız videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ENSONHABER LOGOSUNUN BASKI DETAYLARI

9 cm x 9 cm boyutlarında bastığımız logomuz, tam 2 saat süren bir baskı aşamasından sonra hazır hale geldi. Çevre dostu pla flamenti ile bastığımız logomuz toplamda 4 liraya mâl oldu.

Baskı süresini ve maliyeti etkileyen önemli faktörler de mevcut. Örneğin kullandığımız plastiğin kalitesi ne kadar iyi olursa maliyet de bir o kadar artabiliyor.

Maliyeti etkileyen faktörlerden biri de doluluk oranı. Bizim bastığımız Ensonhaber logosu yüzde 10 plastik ve yüzde 90 havadan oluşuyor. Eğer baskı nesnenizin içini ne kadar plastik ile doldurursanız maliyet de aynı oranla artıyor. Şöyle düşünün, eğer biz Ensonhaber logosunu tam dolum plastik ile baskı sürecine soksaydık maliyet yaklaşık 70-80 lira seviyelerine çıkabilirdi.

Eğer baskı hızını da artırmak isterseniz daha kalın baskı kafasını kullanmanız gerekiyor. Biz kendi logomuzu basarken 0,4mm'lik bir baskı kafası kullandık. Eğer 1mm'lik bir baskı kafası kullansaydık logomuz çok daha hızlı bir şekilde basılabilirdi.





Piyasada en çok kullanılan plastik malzemeler arasında ABS ve PLA filamentleri geliyor. ABS filamenti ile basılan malzeme daha yüksek direnç ve dayanıklılık gösterirken daha sert ve düşük esnekliğe sahip oluyor. PLA filamentine göre basımı daha zor olan bu malzemenin, 230°C – 250°C sıcaklıklarında basımı gerçekleşiyor.





Ensonhaber logosunu basarken kullandığımız PLA filamenti ise mısır nişastası ve şeker kamışından üretilen bir termoplastik malzemedir. ABS ile kıyaslandığında daha parlak baskılar elde edebileceğiniz bu malzemenin basımı ABS'ye göre daha kolaydır. 190°C – 220°C arasında bir basım sıcaklığı olan PLA, hafif esnek ve kırılgandır.

Anet A8 3 boyutlu yazıcı ile kendi logomuzu bastık VİDEO





Ülkemizde henüz satışa çıkmayan Anet A8 3 boyutlu yazıcıyı, 800-1000 TL arası bir fiyatla Çinli alışveriş sitelerinden satın alabilirsiniz.

Anet A8 ile ilgili merak ettiklerinizi yorumlarda bizlere sorabilirsiniz.

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