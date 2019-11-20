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Angela Merkel, Sisi'yi kabul etti

Başbakan Angela Merkel, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle bir araya geldi.

AA & Ensonhaber | 20.11.2019 - 13:40..
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Angela Merkel, Sisi'yi kabul etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, bugün kendi ekonomisi için önemli bir konuğu var. Mısır'da darbe yaparak Muhammed Mursi'yi koltuğundan eden, hapse mahkum eden ve ölümüne neden olan Abdulfettah es-Sisi.

KIRMIZI HALIDA KARŞILADI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, darbeci Sisi'yi kırmızı halıda karşıladı. İki liderin törendeki samimi tavırları dikkat çekti.

Angela Merkel, Sisi'yi kabul etti

Angela Merkel, Sisi'yi kabul etti

ALMANYA'NIN EN ÇOK SİLAH SATTIĞI ÜLKE

Mısır'ın Almanya ekonomisi için ayrı bir önemi de var. 2017'nin üçüncü çeyreğinde Almanya, Mısır'a silah satışını 5 misline çıkardı.

O dönemde Almaya'dan 298 milyon euro değerinde silah alan Mısır, bu rakamla Almanya'dan en çok silah alan ülke olmuştu.

Bir başka deyişle Almanya'nın en çok silah sattığı ülke: Mısır.

Angela Merkel, Sisi'yi kabul etti

Angela Merkel, Sisi'yi kabul etti

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